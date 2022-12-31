Москва, 31 декабря, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл скорбит в связи со смертью почётного папы Римского на покое Бенедикта XVI. Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

По мнению патриарха Кирилла, период деятельности усопшего стал эпохой в истории Католической церкви. Глава РПЦ отметил, что неоднократно лично встречался с Бенедиктом XVI.

«Я имел возможность засвидетельствовать его глубокую любовь к восточному христианству и, в частности, искреннее уважение к традиции русского Православия», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти Бенедикта XVI стало известно 31 декабря. До этого сообщалось, что он тяжело болеет. Почётный папа Римский скончался в возрасте 95 лет.