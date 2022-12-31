Париж, 31 декабря, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на смерть папы Римского на покое Бенедикта XVI, выразив в Twitter свои соболезнования.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Мои мысли обращены к католикам Франции и всего мира, скорбящим в связи с уходом Его Святейшества Бенедикта XVI, который душой и разумом трудился ради братского мира», — написал глава французского государства.

В возрасте 95 лет ушёл из жизни папа Римский на покое Бенедикт XVI, в последнее время он болел.

Как сообщало ИА REGNUM, похороны почетного Папы Римского на покое Бенедикта XVI состоятся 5 января.