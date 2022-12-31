Белград, 31 декабря, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко передал телеграмму с новогодним поздравлением от президента РФ Владимира Путина президенту Сербии Александру Вучичу. Об этом сербский лидер 31 декабря сообщил в соцсети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Вучич отметил, что при получении поздравления «выразил надежду, что дружеские и партнёрские отношения наших двух стран и двух народов продолжат укрепляться в предстоящие годы».

Стоит отметить, согласно данным пресс-службы Кремля, в этом году Путин из европейских лидеров поздравил с Новым годом и Рождеством только Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.