Донецк, 31 декабря, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Число пострадавших в Кировском районе города Донецка Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины возросло до двух. Об этом 31 декабря сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка число раненых возросло до двух человек», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщалось об обстреле Донецка, Гольмовского, Горловки и Макеевки со стороны киевских боевиков.