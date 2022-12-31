Грозный, 31 декабря, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Из Чечни 30 декабря была отправлена еще одна группа добровольцев для участия в спецоперации. В этот многонациональный отряд вошли чеченцы, ингуши, русские и десятки представителей различных народов России, сообщил 31 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Добровольцы

«Накануне из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова очередной борт с группой добровольцев отправился к месту проведения специальной военной операции», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

По его словам, перед отправкой все добровольцы прошли в обязательном порядке обучение в Российском университете спецназа. Этот специализированный вуз в Гудермесе уже подготовил тысячи прибывающих в республику жителей России, пожелавших встать на защиту Родины. При этом поток добровольцев, как отметил Кадыров, «стабильно растет».

Кадыров призвал всех, кто хочет встать на защиту государственных интересов и присоединиться к спецназу «Ахмат», обращаться в мэрию Грозного или звонить по указанным им в посте телефонным номерам.