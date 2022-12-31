Ватикан, 31 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Похороны почетного папы Римского на покое Бенедикта XVI состоятся 5 января, сообщил 31 декабря глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи

На брифинге Маттео Бруни заявил, что похороны Бенедикта XVI состоятся 5 января на площади Святого Петра. Церемонию прощания с папой возглавит папа Римский Франциск.

В возрасте 95 лет ушёл из жизни папа Римский на покое Бенедикт XVI, в последнее время он болел. Сообщается, что 2 января тело усопшего будет выставлено в соборе Святого Петра для прощания.

Как сообщало ИА REGNUM, папа Римский на покое Бенедикт XVI всегда был открыт развитию отношений с представителями других христианских церквей, в том числе Русской православной церкви.