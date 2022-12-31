Хельсингборг, Швеция, 31 декабря, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Ранее выступавший за шведский футбольный клуб «Хельсингборг», имя которого не называется, был приговорён к двум годам тюрьмы за изнасилование. Об этом 31 декабря сообщает SVT Nyheter.

Франсиско де Гойя. Насилие (фрагмент). 1820

Уточняется, что футболист совершил изнасилование спящей 16-летней после одной из вечеринок в Хельсингборге.

Также указывается, что после этого игрока отстранили от тренировок и матчей в составе местной команды, а городской окружной суд приговорил его к двум годам тюремного заключения.

Кроме того, отмечается, что осуждённого депортировали из Швеции и он не сможет вернуться в скандинавскую страну в течение 10 лет. При этом игрок должен возместить пострадавшей ущерб в размере 215 000 шведских крон (около 1,5 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря египтянину было предъявлено обвинение в изнасиловании женщины дипломата миссии Евросоюза в Каире.