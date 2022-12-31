Будапешт, 31 декабря, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Европейский парламент нуждается в изменениях. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet 31 декабря заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга.

Иван Шилов ИА REGNUM Заседание Европейского парламента

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Она подчеркнула, что «всё больше и больше людей […] считают, что этот орган страдает от дефицита демократии, что также влечёт за собой дефицит легитимности».

«Европейский парламент, который бесчисленное количество раз использовал процедуры против институтов и государств-членов в качестве инструмента политического шантажа, сейчас переживает моральный кризис», ― считает Варга.

Она также обратила внимание на то, что Европарламент уже давно отдалился от европейцев и их повседневных проблем, будучи «скорее частью проблемы, чем частью её решения». Это касается таких вопросов, как миграция, пандемия, конфликт на Украине.

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«В любом случае Европейский парламент должен измениться», ― констатировала глава венгерского минюста.

Напомним, 9 декабря в Бельгии в рамках расследования дела о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре были арестованы бывший евродепутат Пьер-Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини. По версии следствия, представители Европарламента получали деньги и дорогие подарки взамен на обещания влиять на политические решения. Кроме того, из-за обвинений в коррупции была отстранена от должности и арестована заместитель руководителя Европарламента Ева Кайли.

Как сообщало ИА REGNUM, после коррупционного скандала премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости распустить Европарламент. Он предложил формировать парламент Евросоюза из депутатов национальных советов, так он будет работать более эффективно и вызывать больше доверия, считает венгерский лидер.