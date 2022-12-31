Ватикан, 31 декабря, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Папа Римский на покое Бенедикт XVI всегда был открыт развитию отношений с представителями других христианских церквей, в том числе, Русской православной церкви. Об этом корреспонденту РИА Новости заявил архиепископ Антонио Меннини, который в 2009 году стал первым послом Ватикана в России.

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«Для Бенедикта XVI было характерно весьма позитивное видение России. Это был человек, воодушевленный перспективами экуменизма в попытке установить атмосферу братства и дружбы. И это удалось сделать», — заявил Антонио Меннини.

По его словам, папа положительно смотрел на развитие отношений с российскими властями. Так в декабре 2009 года Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента страны, совершил визит в Ватикан, в ходе которого состоялась его содержательная встреча с Бенедиктом XVI. После Россия и Ватикан обменялись нотами об установлении дипотношений на уровне посольств.

«Да, вел он себя достаточно сдержанно, это было в его характере. Но о нем никак нельзя было сказать, что он строптив и сторонится людей. Те, кто знали его ближе, понимали, что это совсем не так», — сказал архиепископ.

Напомним, 31 декабря глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что папа на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни. Сообщается, что 2 января тело усопшего будет выставлено в Соборе Святого Петра для прощания.