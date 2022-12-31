Москва, 31 декабря, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС РФ в ходе наступления на донецком направлении за прошедшие сутки уничтожили свыше 80 националистов киевской армии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в ходе брифинга 31 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, нанося удары оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами по районам скоплений живой силы и военной техники ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Помимо этого бойцы ВС РФ уничтожили девять единиц автотехники, в том числе два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля и три пикапа.

Напомним, днем ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 50 киевских боевиков на донецком направлении.