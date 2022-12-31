Константиновка, ДНР, 31 декабря, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации 31 декабря уничтожили несколько ракетных установок ВСУ, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

Так, в районе города Константиновка (ДНР) уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и две боевые машины РСЗО «Град».

Кроме того, российские военные уничтожили самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика». По словам представителя Минобороны, из всех этих орудий украинские боевики обстреливали жилые кварталы Донецка и других населённых пунктов ДНР.

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