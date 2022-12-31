Тула, 31 декабря, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Дорожная авария, произошедшая в Туле 31 декабря, стала причиной гибели одного человека и ранений ещё для четверых, в том числе пятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Цитата из видео из соцсети ВКонтакте. В Тульской области произошло лобовое столкновение автомобилей

«На 172-м км автодороги М-2 Ленинского района города Тулы произошло столкновение двух транспортных средств: Hyundai и Kia Sportage», — сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, девочку и 52-летнюю пассажирку госпитализировали. Двух других пострадавших отпустили после оказания помощи на месте аварии.

Сотрудники УГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.