Москва, 31 декабря, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили около населённого пункта Серебрянка Луганской Народной Республики (ЛНР) самоходную гаубицу Dana производства Чехии. Об этом 31 декабря сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Adam Hauner Гаубица «Dana»

«В районе населённого пункта Серебрянка Луганской Народной Республики уничтожена самоходная гаубица Dana чешского производства», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) четыре американские гаубицы М777 калибра 155 мм боевиков киевского режима.