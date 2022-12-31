Москва, 31 декабря, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В храме Вознесения в Москве 31 декабря прошло отпевание ушедшего из жизни на 86-м году жизни композитора Эдуарда Артемьева, скончавшегося 29 декабря в реанимационном отделении московской больницы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Артемьев Отпевание Эдуарда Артемьева

Отмечается, что проститься с Эдуардом Артемьевым пришли председатель кинематографистов РФ Никита Михалков, министр культуры РФ Ольга Любимова и многие другие.

Ранее оргсекретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин сообщал, что похороны Артемьева состоятся 31 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве.