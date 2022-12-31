Москва, 31 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в ходе спецоперации по денацификации Украины за последние сутки уничтожили шесть радиолокационных станций ВСУ. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

army.mil AN/TPQ50-LMCR

«В районах населённых пунктов Часов Яр, Артёмовск, Авдеевка и Весёлое Донецкой Народной Республики уничтожены пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — говорится в сообщении.

Кроме того, возле села Фёдоровка на территории ДНР российские военнослужащие обнаружили и уничтожили радиолокатор ЗРК С-300, принадлежащего ВСУ.

Напомним, в декабре в США сообщили о планах Белого дома поставлять киевскому режиму ЗРК Patriot.