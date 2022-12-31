Донецк, 31 декабря, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Два крупных склада с оружием и боеприпасами ВСУ уничтожено 31 декабря в ходе спецопрации российскими военными, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

По данным Минобороны, один склад находился в районе села Богатырь (ДНР), второй — в районе села Каменское (Запорожская область). На складах украинские боевики хранили ракетно-артиллерийские вооружения и боеприпасы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный тайник с оружием, предназначенным для ВСУ, был обнаружен российскими силовиками 31 декабря под Луганском.