Москва, 31 декабря, 2022, 14:24 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили до 140 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа. Об этом 31 декабря в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка ЛНР безвозвратные потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа», — сообщил представитель Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие Российской Федерации нанесли поражение трем ротным тактическим группам ВСУ на купянском направлении.

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