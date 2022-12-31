Москва, 31 декабря, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Вооружённые сил (ВС) РФ уничтожили в Донецкой Народной Республики (ДНР) четыре американские гаубицы М777 калибра 155 мм боевиков киевского режима. Об этом 31 декабря сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«В районах населённых пунктов Северск, Ступочки и Фёдоровка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что подразделения ВС РФ в ходе наступательных действия на южно-донецком направлении освободили населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области.