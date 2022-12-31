Москва, 31 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Бывший глава корпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале 31 декабря прокомментировал обращение руководителя украинского министерства обороны Алексея Резникова к гражданам России. В ответ на угрозы неминуемой расплаты в адрес жителей России за спецоперацию и запугивания выплатами репараций Украине многими поколениями граждан РФ Рогозин пригрозил взять Киев.

Government.ru Дмитрий Рогозин

Политик напомнил, что спич Резникова насквозь пропитан «ненавистью к русским и России», при этом на нём самом лежит ответственность «за варварские обстрелы гражданского населения Донбасса и приграничных регионов РФ».

Его запугивания россиян «неминуемой расплатой», несут наглый и вызывающий характер. «Киевская хунта» явно недооценивает характер российских граждан, отметил Рогозин. «Охамевшие современные бандеровцы и петлюровцы» получат «от мёртвого осла уши» вместо репараций, пообещал политик.

«В душе каждого русского (а сейчас, на войне, все россияне — русские) сформировались истинные цели этой справедливой войны, которую, безусловно, надо заканчивать. Победой заканчивать. И она закончится нашей победой, здесь также иллюзий быть не должно. А что касается Киева, где сидят все эти резниковы, его будем брать», — пригрозил Рогозин Резникову.

Напомним, 31 декабря глава минобороны Украины Алексей Резников сделал обращение к гражданам России, в котором посоветовал «спасаться», предрек введение «военного положения» в России и новой волны мобилизации, а также закрытия границ. Такие пропагандистские выпады ранее звучали от глава украинской разведки Кирилла Буданова.