ВКС России сбили два вертолета Ми-8 ВСУ
Донецк, 31 декабря, 2022, 14:21 — ИА Регнум. За последние сутки в ходе проведения специальной военной операции Вооруженными силами России в районах населенных пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики сбиты два украинских вертолета Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 31 декабря.
«Авиацией ВКС России… сбиты два вертолета Ми-8 ВСУ», — сказал он.
Также в ходе брифинга Конашенков сообщил о ликвидации восьми беспилотных летательных аппаратов в районах Бараниковки (ЛНР), Кирилловки, Вольного, Червоной Дибровы, Володино (ДНР), Васильевки (Запорожская область) и Константиновки (Херсонская область).
Ранее сообщалось о полном освобождении населенного пункта Дорожнянка в Запорожской области от украинских боевиков.