Донецк, 31 декабря, 2022, 14:21 — ИА Регнум. За последние сутки в ходе проведения специальной военной операции Вооруженными силами России в районах населенных пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики сбиты два украинских вертолета Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 31 декабря.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

«Авиацией ВКС России… сбиты два вертолета Ми-8 ВСУ», — сказал он.

Также в ходе брифинга Конашенков сообщил о ликвидации восьми беспилотных летательных аппаратов в районах Бараниковки (ЛНР), Кирилловки, Вольного, Червоной Дибровы, Володино (ДНР), Васильевки (Запорожская область) и Константиновки (Херсонская область).

Ранее сообщалось о полном освобождении населенного пункта Дорожнянка в Запорожской области от украинских боевиков.