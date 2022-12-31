Три пункта дислокации иностранных наёмников уничтожены в ДНР
ВС России поразили три пункта временной дислокации наёмников в ДНР
Москва, 31 декабря, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Российские военные в ходе специальной операции уничтожили три пункта временной дислокации наёмников. Об этом 31 декабря сообщили в Министерстве обороны России.
Читайте также: В Краматорске и Славянске поражены пункты дислокации киевских боевиков
Уточняется, что удары были нанесены высокоточным оружием.
«ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наёмников в районах населённых пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва Донецкой Народной Республики», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.
Ранее по теме: ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и наёмников в ДНР
Кроме того, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил России за сутки поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах.
Как сообщало ИА REGNUM, пункты временной дислокации иностранных наёмников и киевских боевиков Вооружённые силы России уничтожили за сутки 26 декабря. Объекты были ликвидированы в районах населённых пунктов Елизаветовка и Славянск Донецкой Народной Республики.