Москва, 31 декабря, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Российские военные в ходе специальной операции уничтожили три пункта временной дислокации наёмников. Об этом 31 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

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Уточняется, что удары были нанесены высокоточным оружием.

«ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наёмников в районах населённых пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва Донецкой Народной Республики», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Кроме того, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил России за сутки поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, пункты временной дислокации иностранных наёмников и киевских боевиков Вооружённые силы России уничтожили за сутки 26 декабря. Объекты были ликвидированы в районах населённых пунктов Елизаветовка и Славянск Донецкой Народной Республики.