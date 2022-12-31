Москва, 31 декабря, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Военнослужащие Российской Федерации нанесли поражение трем ротным тактическим группам ВСУ на купянском направлении. Об этом 31 декабря в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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«На купянском направлении огнем артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение трем ротным тактическим группам ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Новоселовское Харьковской области», — сообщил представитель Минобороны России.

Кроме того, по его словам, ВС РФ за минувшие сутки уничтожили более 50 боевиков, две боевые бронированные машины и три пикапа на купянском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в поздравлении министра обороны России Сергея Шойгу, обнародованного 31 декабря пресс-службой Минобороны РФ, говорится, что военнослужащие Российской армии в сложившейся военно-политической обстановке не просто защищают свою страну, но также защищают и её будущее.