Москва, 31 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе наступательных действий на южнодонецком направлении освободили населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области. Об этом 31 декабря сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«На южнодонецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобождён населенный пункт Дорожнянка Запорожской области», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что в результате этого было уничтожено до 50 украинских боевиков, а также две боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушную тревогу объявили ещё в ряде регионов Украины.