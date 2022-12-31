Киев, 31 декабря, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена по всей Украине во второй половине дня 31 декабря, сообщает ресурс для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

После 13:20 мск воздушную тревогу объявили во всех украинских регионах. Сначала она была объявлена в Одесской и Днепропетровской областях, затем — в центральной части Украины, включая Киев.

После 14:00 мск воздушную тревогу объявили на всей Западной Украине: в 14:02 мск — в Ровненской и Тернопольской областях, в 14:03 мск — Волынской, в 14:04 мск — Ивано-Франковской и в 14:05 мск в Черновицкой и Закарпатской областях.