Токио, 31 декабря, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Правительство Японии планирует в ближайшее время начать разработку модели ракеты с дальностью в 3 тысячи километров. Об этом 31 декабря сообщает агентство Kyoda.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

По информации источника, завершение проекта с их последующим принятием на вооружение планирует в 2030-х годах. Отмечается, что такие шаги должны привести к гонке вооружений в азиатском регионе.

Также правительство Японии планирует увеличить дальность имеющих противокорабельных ракет «Тип 12» до 1 тысячи километров и принять их на вооружение в 2026 году.

Ранее сообщалось, что Япония, Соединенные Штаты Америки и Южная Корея осудили рекордное число ракетных пусков Корейской Народно-Демократической Республики.