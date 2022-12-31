Лондон, 31 декабря, 2022, 14:02 — ИА Регнум. На сообщение о смерти почетного папы Римского Бенедикта XVI отреагировал премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем аккаунте в Twitter.

U. S. Department of Defense Бенедикт XVI

«Я опечален известием о смерти папы Римского на покое Бенедикта XVI. Мои мысли сегодня с католиками Великобритании и всего мира», — написал Риши Сунак.

Британский политик отметил, что папа был великим теологом, чей визит в Великобританию в 2010 году стал историческим моментом для католиков.

В возрасте 95 лет ушёл из жизни папа Римский на покое Бенедикт XVI, в последнее время он болел.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования в связи со смертью почетного папы Римского Бенедикта XVI.