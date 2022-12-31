Киев, 31 декабря, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили ещё в ряде регионов Украины, сообщает 31 декабря ресурс для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В Киеве воздушную тревогу объявили в 13:49 мск, в Киевской области — в 13:50 мск. Также воздушную тревогу объявили в Черкасской (13:50 мск) и Кировоградской (13:51 мск) областях.

В Житомирской области тревога объявлена в 13:50 мск, в Винницкой — в 13:52 мск. Кроме того, украинские власти объявили о воздушной тревоге в контролируемой Киевом части Запорожской области.