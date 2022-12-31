Москва, 31 декабря, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Большая часть жителей России во время новогодних каникул собирается находиться дома, а пятая часть — будет работать на основном месте работе или заниматься подработками. Это следует из опубликованных 31 декабря результатов исследования сервиса по поиску работы HeadHunter.

Юрий Пименов. Новый год. 1949

Отмечается, что исследования, результаты которого приводит РИА Новости, проводилось в период с 7 по 29 декабря 2022 года и в нём приняло участие 2676 российских соискателей вакансий.

Согласно полученным результатам, 59% участников исследования собираются в период новогодних каникул находится дома, 12% — подрабатывать, 11% — работать на своей основной работе, 10% — отдыхать и путешествовать по России, 4% — уедет за границу.

При этом наиболее часто намерены в это время подрабатывать маркетологи (17%), а также рабочий персонал и представители сферы образования (по 16%). Работать на основном месте работы будут представители сферы транспорта (23%) и туризма (20%).

Также в числе тех, кто собирается в новогодние каникулы совершить поездку по России 16% намерены поехать в Москву, 11% — в Санкт-Петербург, 10% — в Московскую область и ещё 7% — в Краснодарский край.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около 90 000 полицейских и жандармов будут мобилизованы во Франции, в том числе 5400 в Париже, в канун Нового года после двух лет ограничений из-за коронавируса.