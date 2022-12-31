Зеленский поблагодарил Шольца за оказанную Германией помощь
Зеленский оценил оказанную Берлином помощь Киеву в евроинтеграции
Киев, 31 декабря, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Лидер киевского террористического режима Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за помощь, которую Берлин оказал Киеву в европейской интеграции. Об этом Зеленский написал 31 декабря в Twitter.
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«Оружие, убежище для более миллиона украинцев, украиноцентричное председательство в G7, финансовая и техническая помощь, статус кандидата на вступление в ЕС», ― перечислил «заслуги» ФРГ глава киевского режима.
Он также подчеркнул, что «цайтенвенде» («смена эпох») в 2023 году нужно завершить «общей победой». При этом Зеленский не уточнил, кого собирается победить киевская власть при поддержке германского канцлера.
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Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц в своём новогоднем обращении подтвердил намерение поддерживать Киев и в наступающем году. По его словам, таким образом Берлин даст возможность жителям Украины защищать свою страну.
При этом ранее канцлер ФРГ в ответ на требования прямых поставок Киеву военной помощи заявлял, что германское государство не планирует принимать действий в одиночку, а также «не желает эскалации конфликта НАТО с Россией».