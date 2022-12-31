Шольц отреагировал на сообщение о смерти папы Бенедикта XVI
Шольц отреагировал на сообщение о смерти почетного папы Римского Бенедикта XVI
Берлин, 31 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования в связи со смертью почетного папы Римского Бенедикта XVI. Сообщение с соболезнованиями в адрес папы канцлер опубликовал в Twitter.
По словам канцлера Германии, «мир утратил важного для католической церкви человека, персону, которая готова отстаивать свои взгляды, умного теолога».
Скончался папа Римский на покое Бенедикт XVI. Ему было 95 лет, в последнее время он болел.
Как сообщало ИА REGNUM, будущий папа Римский Бенедикт XVI родился в 1927 году в немецком городе Марктль-на-Инне (Бавария) в семье комиссара жандармерии. В миру его звали Йозефом Ратцингером. Он стал вторым папой-неитальянцем на Святом престоле, вступив на него в 2005 году.
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