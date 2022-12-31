Берлин, 31 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования в связи со смертью почетного папы Римского Бенедикта XVI. Сообщение с соболезнованиями в адрес папы канцлер опубликовал в Twitter.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

По словам канцлера Германии, «мир утратил важного для католической церкви человека, персону, которая готова отстаивать свои взгляды, умного теолога».

Скончался папа Римский на покое Бенедикт XVI. Ему было 95 лет, в последнее время он болел.

Как сообщало ИА REGNUM, будущий папа Римский Бенедикт XVI родился в 1927 году в немецком городе Марктль-на-Инне (Бавария) в семье комиссара жандармерии. В миру его звали Йозефом Ратцингером. Он стал вторым папой-неитальянцем на Святом престоле, вступив на него в 2005 году.

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