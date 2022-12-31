Анкара, 31 декабря, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал целью турецкого государства стать одним из мировых лидеров в политике и экономике. Об этом президент заявил 31 декабря в новогоднем обращении к согражданам.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Теперь наша цель — обрести политическую и экономическую мощь», — заявил глава Турции.

По словам главы турецкого государства, 2023 год будет особым для Турции, так как она отметит 100-летие со дня провозглашения республики.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не просто встречает Новый год, она вступает в период, когда наступит новое столетие со времени основания республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Черногории Мило Джукановичем заявил, что Анкара выступает за полноправное членство Черногории в Евросоюзе.