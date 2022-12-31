Одесса, Украина, 31 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена 31 декабря в Одесской и Николаевской областях, сообщает украинский ресурс для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В Одесской области воздушную тревогу украинские власти объявили в 13:22 мск и через минуту, в 13:23 мск, — в Николаевской области.

Напомним, воздушная тревога объявлялась на Украине накануне, 30 декабря. В Одесской области 31 декабря наблюдаются проблемы с энергоснабжением.