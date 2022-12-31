Лондон, 31 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Великобритании Риши Сунака, 2023 год станет для жителей страны нелёгким, однако он намерен продолжать поддержку режима Киева. Его новогоднее обращение 31 декабря размещено на странице главы британского правительства в одной из соцсетей.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании.

«Не буду притворяться, что в новом году все наши проблемы исчезнут, но 2023 год даст нам возможность показать на мировой арене самое лучшее, на что способна Британия. Мы продолжим поддерживать наших украинских друзей <…> и защищать свободу и демократию, где бы они ни оказались под угрозой», — сказал он.

Также Сунак добавил, что в 2023 году, когда произойдёт коронация нового британского монарха Карла III, жители страны смогут гордиться тем, что делает Британию прекрасной.

Кроме этого, глава британского правительства отметил, что следующий год принесёт жителям страны испытания, и указал, что возглавляемое им правительство «ставит во главу угла то, что имеет первостепенное значение» для них.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба заявил, что американские ракеты большой дальности ATACMS могут быть поставлены боевикам ВСУ в будущем году.