Пекин, 31 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян в поздравительной телеграмме отметил, что сотрудничество Китайской Народной Республики и Российской Федерации в прошедшем 2022 году усилилось.

World Economic Forum Ли Кэцян

«Всестороннее практическое сотрудничество Китая и России в уходящем году продолжало углубляться, межличностные и культурные обмены становились все более тесными, а общественная основа дружбы между народами становилась все более прочной», — цитирует премьера Госсовета Китая Центральное телевидение Китая 31 декабря.

Также Ли Кэцян добавил, что готов укреплять коммуникацию с премьер-министром РФ Михаилом Мишустным для достижения больших результатов в практическом сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Новым годом.