Ватикан, 31 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Будущий папа Римский Бенедикт XVI родился в 1927 году в немецком городе Марктль-на-Инне (Бавария) в семье комиссара жандармерии. В миру его звали Йозефом Ратцингером. Он стал вторым папой-неитальянцем на Святом престоле, вступив на него в 2005 году.

Rvin88 Бенедикт XVI

С детства Йозеф готовился к службе священника, поступив в возрасте 12 лет в семинарию. Однако с началом Великой Отечественной войны он, будучи 14-летним юношей, вошел в состав гитлерюгенд — молодежной организации Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

С военной службы, куда он был зачислен в возрасте 16 лет в 1943 году и направлен в подразделение ПВО в Баварии, а также на строительство оборонительных укреплений в Австрии, Йозеф дезертировал спустя год. При этом известно, что он не участвовал в боевых действиях на фронте, однако ему пришлось пробыть некоторое время в плену у англо-американских войск.

После войны будущий понтифик закончил Мюнхенский университет и получил сан священника. Спустя почти 30 лет, в 1977 году он стал архиепископом Мюнхена и был назначен папой Павлом VI кардиналом.

В 2005 году Йозеф Ратцингер был избран главой Римско-католической церкви и государства Ватикан. Он стал 265-м папой на Святом престоле и первым папой-немцем за последнюю почти тысячу лет. Имя Бенедикт XVI было выбрано им в память о его любимых католических священников Бенедикте XIV и Бенедикте XV.

В 2013 году понтифик Бенедикт XVI отказался от престола, объявив свое решение слабостью сил для выполнения обязанностей. Он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола.

В 2022 году папа Римский на покое Бенедикт XVI отметил 95-летие. Последнее время состояние здоровья экс-понтифика ухудшилось, и 31 декабря он скончался.