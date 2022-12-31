Мадрид, 31 декабря, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Западные страны оказались не готовы к длительной войне с Россией. Это продемонстрировал конфликт на Украине. Об этом 31 декабря сообщает испанская газета El Pais

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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Как подчеркнула вице-президент международного фонда Bertelsmann Stiftung Клювер Эшбрук, после передачи оружия Киеву на Западе достаточно остро встала проблема нехватки боеприпасов и запчастей.

«Более того, противостояние высветило необходимость модификации противовоздушной обороны — нам нужны и высококачественные системы для перехвата баллистических ракет, и более простые, широко используемые системы для нейтрализации беспилотников», — указала эксперт.

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Она также призвала Вашингтон и Брюссель здраво оценивать мощь российских вооруженных сил, поскольку они представляют собой «грозную силу».

«Запад совершит серьезную ошибку, если продолжит недооценивать мощь российской армии», — заключила Эшбрук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалист Королевского объединённого института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк заявил, что поддерживающие Киев страны Запада не должны забывать о серьёзной угрозе для ВСУ в лице российской военной авиации. По его словам, недооценка российской воздушной мощи по мере продолжения конфликта стала бы опасной ошибкой.