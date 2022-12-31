Эр-Рияд, 31 декабря, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Португальский футболист Криштиану Роналду перешёл в футбольный клуб в Саудовской Аравии — «Ан-Наср». Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

«Это подписание [контракта] вдохновит не только наш клуб, но и нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения, мальчиков и девочек, становиться лучше», — говорится в публикации.

В клубе переход Роналду сравнили с актом творения истории. В пресс-службе отметили, что теперь «Ан-Наср» будет новым домом для футболиста.

Напомним, Роналду в феврале исполнится 38 лет. Ранее он расторг контракт с британским клубом «Манчестер Юнайтед». По данным СМИ, в Саудовской Аравии футболист за 2,5 сезона получит €200 млн.