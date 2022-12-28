Вашингтон, 31 декабря, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Американское снабжение Киева оружием может оставить США беззащитными против Китая, пишет The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

В своей статье Джейсон Уиллик, комментируя недавний визит Владимира Зеленского в Вашингтон и в целом отношения США и Киева, приводит аргумент в пользу ограничения вмешательства Америки в дела Украины.

«Соединённые Штаты так быстро сжигают боеприпасы, что в краткосрочной перспективе это может привести к ослаблению возможностей Вашингтона по сдерживанию в Восточной Азии», — пишет Уиллик.

Он подчёркивает, что отношения США с восточноазиатским регионом более важны, чем с Киевом, ведь из Восточной Азии Вашингтону «угрожает гораздо более сильный соперник в лице Китая».

Американскому руководству пора задуматься, «какие виды урегулирования на Украине были бы приемлемы для США», отмечает автор статьи.