Красноярск, 31 декабря, 2022, 13:17 — ИА Регнум. После гибели мужчины в результате взрыве в квартире дома в городе Железногорске Красноярского края следователи возбудили уголовное дело. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Уточняется, что ранее поступили сообщения о том, что в результате хлопка в квартире дома улице 60 лет ВЛКСМ в городе Железногорске Красноярского края погиб 55-летний мужчина.

«По данному факту следственным отделом по ЗАТО города Железногорска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря стало известно, что число задержанных в связи со взрывом в ресторане в Айдыне (Турция) возросло до пяти человек.