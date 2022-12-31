Тбилиси, 31 декабря, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Только в декабре в Тбилиси от пиротехники пострадали 30 человек. Об этом на «Первом канале Грузии» сообщил перед Новым годом 31 декабря руководитель столичного Ожогового центра Гуги Кашибадзе.

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«Даже если мы будем строго следовать инструкциям, в некоторых случаях мы можем получить серьёзные травмы», — сказал врач.

Он подчеркнул, что пиротехника не является игрой или развлечением, особенно для детей. Кашибадзе призвал всех проявить осторожность, а лучше отказаться от использования пиротехники.

Напомним, ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в 2023 году в городе введут ограничения для использования пиротехники.