Волгоград, 31 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Власти Волгоградской области запретили использовать квадрокоптеры на территории региона в целях усиления общественного порядка, сообщает 31 декабря администрация области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квадрокоптер

Согласно полученным данным, решение о запрете всех квадрокоптеров было принято по итогам проведенного координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе и областного оперативного штаба. Поясняется, что соответственное решение принято в целях усиления общественного порядка и обеспечения безопасности.

Ранее Asia Times сообщило, что российские войска нанесли серьёзный урон ВСУ, за несколько месяцев уничтожив почти весь запас беспилотников, которые были у Киева до начала спецоперации.

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