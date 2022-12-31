Мапуту, 31 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В порт Бейра в Мозамбике пришло первое судно с партией российских удобрений для стран Африки, которая предназначается для Малави. Об этом 31 декабря сообщили в портовой службе контроля за движением судов.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

«Грузовое судно Greenwich прибыло и встало на рейде», — приводит слова представителя службы ТАСС.

При этом известно, что на борту указанного судна находится 20 тыс. тонн удобрений, которые принадлежат российской компании «Уралхим-Уралкалий».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря из порта на захваченной Киевом украинской территории в рамках «зерновой сделки» вышел сухогруз, на котором в Великобританию доставляется почти шесть тысяч тонн подсолнечного масла.