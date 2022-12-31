Ватикан, 31 декабря, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Скончался папа Римский на покое Бенедикт XVI. Ему было 95 лет, в последнее время он болел. О том, что экс-понтифику стало хуже 28 декабря, сообщил папа Римский Франциск, попросив всех верующих молиться за Бенедикта XVI, испрося для него у Господа утешения и поддержки.

Giuseppe Ruggirello Бенедикт XVI

Днем ранее, 30 декабря, глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что накануне вечером почетный папа Римский смог участвовать в мессе, но его состояние не улучшается.

Напомним, Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) был избран на пост папы Римского в 2005 году, когда ему было 78 лет. Он стал вторым подряд папой-неитальянцем на Святом престоле.

В 2013 году он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола из-за «слабости сил для выполнения своей миссии».