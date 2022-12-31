Мелитополь, 31 декабря, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий принял участие в общероссийской акции «Ёлка желаний». Он исполнил новогоднюю мечту восьмилетнего мальчика из столицы Дагестана. Об этом глава региона сообщил 31 декабря в телеграм-канале.

Татьяна Стрельцова, ИA REGNUM Елка

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Мохаммед Абдулаев из Махачкалы не говорит, но имеет музыкальный слух, любит музыку и мечтал о синтезаторе, добавил Балицкий.

«Сейчас Мохаммед проходит лечение в Астраханской области, и именно туда отправился синтезатор», ― написал врио Запорожской области.

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Напомним, акция «Ёлка желаний» стартовала в РФ 10 ноября. Она будет идти до 28 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, акция реализуется с 2018 года на всей территории России и каждый год объединяет тысячи неравнодушных граждан. В 2022 году на «Ёлку желаний» свои послания отправили дети из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.