Москва, 31 декабря, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Первое длительное огневое испытание нового ракетного двигателя РД-0124МС на нафтиле, который предназначен для второй ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5», проведено специалистами Воронежского центра ракетного двигателестроения. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

skeezy Ракета-носитель «Союз»

«29 декабря 2022 года в Воронежском центре ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» Госкорпорации «Роскосмос») успешно проведено первое длительное огневое испытание нового кислородно-керосинового ракетного двигателя РД-0124МС, предназначенного для второй ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время доводочных испытаний новый ракетный двигатель с полноразмерными соплами впервые отработал на огневом стенде время, которое на 40% превысило заложенный техническим заданием штатный полётный ресурс в составе ракеты. При этом запуск и остановка двигателя прошли в соответствии с программой испытания.

Кроме того, отмечается, что жидкостный ракетный двигатель РД-0124МС тягой в пустоте 60 тонн работает на жидком кислороде и нафтиле, состоит из двух блоков, расположенных на общей раме, в состав каждого из которых входят по две камеры.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в Роскосмосе заявили, что запуск космической обсерватории «Спектр-УФ», оснащённой ультрафиолетовым телескопом для изучения галактик, новых звезд и экзопланет, запланирован на 2028 год.