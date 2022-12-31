Москва, 31 декабря, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Военнослужащие Российской армии в сложившейся военно-политической обстановке не просто защищают свою страну, но также защищают и её будущее. Об этом говорится в поздравлении министра обороны России Сергея Шойгу, обнародованного 31 декабря пресс-службой Минобороны РФ.

Цитата из видео Поздравление Сергей Шойгу

«В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твёрдости духа, надёжных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год, — неотвратима!» — сказал Шойгу.

Он поблагодарил военнослужащих за героизм и их родных и близких, поддерживающих их. Также министр сказал слова признательности медикам, работникам оборонной промышленности, строителям и волонтёрам.

Шойгу отметил, что в этом году праздник приходится встречать в непростой обстановке, когда «пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют всё российское».

Глава военного ведомства также отметил, что испытания, которые выпали на долю России, изменили привычный ход времени.