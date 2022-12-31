Москва, 31 декабря, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Новыми положениями пополнился рассчитанный на 2023–2027 гг. план мероприятий по строительству и реконструкции дорог в России, сообщает 31 декабря правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Так, согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в план добавлено два крупных проекта.

Речь идёт о строительстве объездных дорог вокруг городов Хасавюрт и Дербент протяжённостью 21 км и 32 км в рамках развития международного транспортного коридора «Север — Юг», соединяющего Россию, Азербайджан и Иран.

Комментируя новые задачи, российский вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что пятилетний план предполагал проведение более трёх сотен мероприятий, включая строительство 39 обходов городов.

Марат Хуснуллин «Теперь к ним добавились ещё два — это отличное завершение года».

Добавим, что этот пятилетний план разработан с целью довести до нормативного состояния 85% российских дорог в 105 крупнейших агломерациях, более 50% дорог в регионах страны и не менее 85% автомобильных дорог опорной сети.