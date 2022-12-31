Белград, 31 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Сербия может ввести санкции против России в случае угрозы интересам сербского государства. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире телеканала Prva.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Как долго мы сможем защищать эту позицию — увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам нашей страны, но легко мы от этой позиции не отречемся», — подчеркнул президент Сербии.

Глава сербского государства Александр Вучич сравнил Сербию с маленьким племенем галлов из серии французских комиксов про Астерикса и Обеликса, которое не сдается.

Александр Вучич «Станем ли вводить санкции — не знаю, но мое «не знаю» весит больше, чем у других «да».

Напомним, страны Запада усилили санкционное давление на Россию из-за ситуации вокруг Украины. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.