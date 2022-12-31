Донецк, 31 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Боевики киевского террористического режима обстреляли Донецк, Гольмовский, Горловку и Макеевку. Об этом 31 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела ДНР

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны киевских войск был зафиксирован в 09:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда натовского калибра 155 мм.

Также указывается, что в 10:40 ВСУ выпустили десять снарядов калибра 155 мм по Макеевке, в 10:57 — три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, в 11:30 — шесть снарядов калибра 155 мм по Горловке, в 11:40 — пять снарядов калибра 155 мм по Гольмовскому и в 11:47 — четыре снаряда калибра 122 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в ДНР за сутки погиб один человек.