Токио, 31 декабря, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Дипломаты из Японии, Соединённых Штатов и Южной Кореи решительно осудили пуски ракет Северной Кореей. Об этом было заявлено в ходе телефонного разговора, который 31 декабря директор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси провёл со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и спецпредставителем южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гоном. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Читайте также: КНДР запустила баллистическую ракету

«Стороны выступили с решительным осуждением рекордного числа ракетных пусков Северной Кореи, включая проведённый 31 декабря», ― говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что стороны выразили единое мнение, что «подобные действия являются серьёзной и непосредственной угрозой для региональной безопасности, а также явным вызовом международному сообществу».

За 2022 год КНДР 38 раз запускала ракеты, что стало абсолютным рекордом. Последний запуск Пхеньян совершил 31 декабря.

Ранее по теме: В Южной Корее сообщили о третьей запущенной КНДР ракете

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что утром 31 декабря КНДР осуществила пуски баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Все три ракеты были запущены с полигона, который находится в северокорейской провинции Хванхэ-Пукто.

В Японии сообщили, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны. По данным минобороны Японии, они пролетели около 350 километров на максимальной высоте около 100 километров, прежде чем упали у восточного побережья Корейского полуострова.